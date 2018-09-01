返礼品事業者８０社連携、南さつまふるさと納税振興協が発足
(2018/09/01 22:00)
南さつま市のふるさと納税の返礼品事業者約８０社が、「『チーム南さつま』ふるさと納税振興協議会」を立ち上げた。情報交換など連携を強化。地域ブランド力の向上やファン開拓、産業振興を目指す。関係者によると、返礼品事業者だけの組織は県内初という。
「『チーム南さつま』ふるさと納税振興協議会」の設立を喜ぶ事業者ら＝南さつま市の松屋旅館
ふるさと納税を巡っては、寄付を集めるため自治体間の返礼品競争が過熱。総務省が昨年、返礼品の調達費（返礼率）を３割以下にするよう通知した。これらの影響もあり、２０１６年度１６億２２００万円だった南さつま市の寄付額は減少傾向にある。
協議会では、返礼品売り上げの一部をＰＲ活動に充てて販路拡大や新商品開発につなげ、寄付者の満足度アップを図る。本年度、インターネットによる宣伝や過去の寄付者へのカタログ発送などを計画している。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 台風21号 鹿児島県本土 ４日朝最接近 (09/04 06:30)
- 「かがり火」アゲハ発見 県立博物館へ寄贈 鹿児島大学付属小３年・後藤日和さん (09/03 23:10)
- 「ながら見守り」広げよう 新学期初日に緊急集会 姶良・松原上自治会 (09/03 22:00)
- 戦争の“落とし子”炊事道具 「ジュラ鍋」今も現役 中種子 (09/03 20:00)
- 種子島高生と種子島中生、2045年の「未来市長」に政策提言 西之表 (09/03 13:00)
- 台風２１号 鹿児島県本土、種子・屋久３日夕にも強風域か (09/03 06:30)
- 歌謡教室の教え子ら１６０人、講師しのんで歌披露 南大隅 (09/02 23:30)
- 大崎町でロボットプログラミング教室、教職員ら挑戦 (09/02 22:00)
- 日本の交通ルール守って 外国人向けに自転車教室 いちき串木野 (09/02 20:20)
- 鹿児島Ｕ４発で快勝 サッカーＪ３ (09/02 19:04)
- 台風２１号 ３日午後にも奄美が強風域入りか (09/02 13:00)
- アジア大会 ソフトテニス・女子団体 黒木（鹿児島南高出身）らに金 (09/02 06:30)
- まずは地元の焼酎知って 指宿６蔵元が観光関係者招き初の勉強会 (09/01 23:00)
- 返礼品事業者８０社連携、南さつまふるさと納税振興協が発足 (09/01 22:00)
- 出水駅前をリノベで再生 築７０年超の元旅館、カフェに改修 (09/01 20:20)
- 野菜の日 みんなで手作り昼食会 薩摩川内市役所 (09/01 13:00)
- 奄美世界遺産 20年登録へ活動費1.4億円 環境省概算要求 (09/01 06:30)
- ホッケー女子・大田 初の金 サッカー女子・有吉も金 アジア大会 (09/01 00:10)
- 小林観光お得に楽しんで 市外客に2000円分クーポン配布 市観光協会 (08/31 22:00)
- 「保全と活用 調和を」 屋久島宣言を採択 全国自然敬愛サミット (08/31 20:00)
- 橋本連覇 自転車男子オムニアム ハンド女子銅 アジア大会 (08/31 13:00)
- 運筆、墨色の美 南日本書道展開幕 鹿児島市・県民交流センター (08/31 06:30)
- 川内原発 ２号機が臨界到達 31日夜にも発電再開 (08/30 23:00)
- 自作ロボ熱戦 曽於高Ｖ 県高校ロボット競技大会・隼人工高 (08/30 22:00)
- 介護職PRビデオにご当地ヒーロー 撮影佳境 種子島 (08/30 20:00)
- 豪雨義援金3928万円 日赤へ 南日本新聞社 (08/30 13:00)
- 大粒「西郷梅」 香り漂う さつまで天日干し (08/30 06:30)
- 平和の願い 発信誓う 最優秀３人発表 鹿屋市・平和へのメッセージ (08/29 23:00)
- 31日から東京で明治150年記念物産展 会津・萩・薩摩川内の３市 (08/29 22:00)
- 出水の小中高生 福島訪問 支援お礼に赤十字が招待 (08/29 20:00)