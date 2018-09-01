返礼品事業者８０社連携、南さつまふるさと納税振興協が発足

(2018/09/01 22:00)

「『チーム南さつま』ふるさと納税振興協議会」の設立を喜ぶ事業者ら＝南さつま市の松屋旅館

南さつま市のふるさと納税の返礼品事業者約８０社が、「『チーム南さつま』ふるさと納税振興協議会」を立ち上げた。情報交換など連携を強化。地域ブランド力の向上やファン開拓、産業振興を目指す。関係者によると、返礼品事業者だけの組織は県内初という。ふるさと納税を巡っては、寄付を集めるため自治体間の返礼品競争が過熱。総務省が昨年、返礼品の調達費（返礼率）を３割以下にするよう通知した。これらの影響もあり、２０１６年度１６億２２００万円だった南さつま市の寄付額は減少傾向にある。協議会では、返礼品売り上げの一部をＰＲ活動に充てて販路拡大や新商品開発につなげ、寄付者の満足度アップを図る。本年度、インターネットによる宣伝や過去の寄付者へのカタログ発送などを計画している。