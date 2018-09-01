まずは地元の焼酎知って　指宿６蔵元が観光関係者招き初の勉強会

(2018/09/01 23:00)

観光関係者に自社製品をＰＲする蔵元の従業員たち＝指宿市十二町の指宿いわさきホテル

指宿の観光関係者に地元の焼酎を知ってもらう勉強会が８月２７日、指宿市の指宿いわさきホテルであった。市内の焼酎メーカー全６社でつくる指宿地区酒造協議会＝大山修一会長（６０）＝が初めて開き、自社の焼酎の特長やお薦めの飲み方を伝えた。ホテルや飲食店従業員ら２０人以上が参加。６社の杜氏（とうじ）や営業担当者から各社の歴史、銘柄ごとの違いや味わい方について聞いた。蔵元ごとのブースでは、「紅薩摩芋」などを使ったフルーティーな焼酎をソーダ割りにするなど若い世代に好まれる飲み方も試した。