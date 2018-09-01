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まずは地元の焼酎知って　指宿６蔵元が観光関係者招き初の勉強会

(2018/09/01 23:00)
観光関係者に自社製品をＰＲする蔵元の従業員たち＝指宿市十二町の指宿いわさきホテル
　指宿の観光関係者に地元の焼酎を知ってもらう勉強会が８月２７日、指宿市の指宿いわさきホテルであった。市内の焼酎メーカー全６社でつくる指宿地区酒造協議会＝大山修一会長（６０）＝が初めて開き、自社の焼酎の特長やお薦めの飲み方を伝えた。
　ホテルや飲食店従業員ら２０人以上が参加。６社の杜氏（とうじ）や営業担当者から各社の歴史、銘柄ごとの違いや味わい方について聞いた。蔵元ごとのブースでは、「紅薩摩芋」などを使ったフルーティーな焼酎をソーダ割りにするなど若い世代に好まれる飲み方も試した。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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