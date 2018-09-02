アジア大会　ソフトテニス・女子団体　黒木（鹿児島南高出身）らに金

(2018/09/02 06:30)

ソフトテニス女子団体で優勝した黒木瑠璃華（ヨネックス、鹿児島南高出身）

第１８回アジア大会は１日、インドネシアのジャカルタなどで各競技の決勝があり、ソフトテニス女子団体は韓国に２－１で競り勝ち、黒木瑠璃華（ヨネックス、鹿児島南高出身）らが金メダルに輝いた。水球男子と野球、サッカー男子は準優勝となり、鹿児島県関係では福島丈貴（東京ガスライフバル保谷、鹿南高出身）と細山田武史（トヨタ自動車、鹿児島城西高出身）、大南拓磨（磐田、鹿児島実高卒）がそれぞれ銀メダルを獲得した。