アジア大会 ソフトテニス・女子団体 黒木（鹿児島南高出身）らに金
(2018/09/02 06:30)
第１８回アジア大会は１日、インドネシアのジャカルタなどで各競技の決勝があり、ソフトテニス女子団体は韓国に２－１で競り勝ち、黒木瑠璃華（ヨネックス、鹿児島南高出身）らが金メダルに輝いた。
ソフトテニス女子団体で優勝した黒木瑠璃華（ヨネックス、鹿児島南高出身）
水球男子と野球、サッカー男子は準優勝となり、鹿児島県関係では福島丈貴（東京ガスライフバル保谷、鹿南高出身）と細山田武史（トヨタ自動車、鹿児島城西高出身）、大南拓磨（磐田、鹿児島実高卒）がそれぞれ銀メダルを獲得した。
- アジア大会 ソフトテニス・女子団体 黒木（鹿児島南高出身）らに金 (09/02 06:30)
- まずは地元の焼酎知って 指宿６蔵元が観光関係者招き初の勉強会 (09/01 23:00)
- 返礼品事業者８０社連携、南さつまふるさと納税振興協が発足 (09/01 22:00)
- 出水駅前をリノベで再生 築７０年超の元旅館、カフェに改修 (09/01 20:20)
- 野菜の日 みんなで手作り昼食会 薩摩川内市役所 (09/01 13:00)
- 奄美世界遺産 20年登録へ活動費1.4億円 環境省概算要求 (09/01 06:30)
- ホッケー女子・大田 初の金 サッカー女子・有吉も金 アジア大会 (09/01 00:10)
- 小林観光お得に楽しんで 市外客に2000円分クーポン配布 市観光協会 (08/31 22:00)
- 「保全と活用 調和を」 屋久島宣言を採択 全国自然敬愛サミット (08/31 20:00)
- 橋本連覇 自転車男子オムニアム ハンド女子銅 アジア大会 (08/31 13:00)
- 運筆、墨色の美 南日本書道展開幕 鹿児島市・県民交流センター (08/31 06:30)
- 川内原発 ２号機が臨界到達 31日夜にも発電再開 (08/30 23:00)
- 自作ロボ熱戦 曽於高Ｖ 県高校ロボット競技大会・隼人工高 (08/30 22:00)
- 介護職PRビデオにご当地ヒーロー 撮影佳境 種子島 (08/30 20:00)
- 豪雨義援金3928万円 日赤へ 南日本新聞社 (08/30 13:00)
- 大粒「西郷梅」 香り漂う さつまで天日干し (08/30 06:30)
- 平和の願い 発信誓う 最優秀３人発表 鹿屋市・平和へのメッセージ (08/29 23:00)
- 31日から東京で明治150年記念物産展 会津・萩・薩摩川内の３市 (08/29 22:00)
- 出水の小中高生 福島訪問 支援お礼に赤十字が招待 (08/29 20:00)
- おいしい伊佐米できた 川内川別水系 (08/29 13:00)
- 口永良部島、噴火警戒レベル３に下げ (08/29 10:26)
- 自転車男女 団体追い抜き 橋本兄妹「銅」 アジア大会 (08/29 06:30)
- 夜の廃校に絶叫響く 地元青年団が肝試し 南大隅・根占 (08/28 23:00)
- なつほのか 新米食べて 物産館で弁当配布 東串良 (08/28 22:00)
- 志布志港に「ハーブの森」 アロマ学ぶ市民ら整備 (08/28 20:00)
- スポーツ合宿、過去最多１４．４万人 １７年度鹿児島県内施設 (08/28 13:00)
- 口永良部島レベル４ ２週間 宿泊受け入れ自粛 屋久島は影響広がらず (08/28 06:30)
- 自宅天井一面に帽子１３０種以上 収集歴３０年、末吉・神崎さん (08/27 23:30)
- ミュージアム知覧で企画展 西郷と南九州市域の接点紹介 (08/27 22:00)
- 日置の福宿さん、民話に自作の絵付け２５年 子どもに読み聞かせ (08/27 20:00)