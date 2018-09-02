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台風２１号　３日午後にも奄美が強風域入りか

(2018/09/02 13:00)
　猛烈な台風２１号は１日、日本の南の海上を北西に進んだ。２～３日にかけて沖縄本島の東を北上し、３日夜に奄美大島の東の海上に接近するとみられ、気象庁は注意を呼び掛けている。
　鹿児島地方気象台によると、勢力を維持したまま予報円の中心を進んだ場合、３日午後には奄美北部、種子・屋久、大隅地方が、４日にも薩摩地方が強風域に入る恐れがある。
　台風２１号は１日午後９時現在、日本の南を時速約２０キロで北西に進んだ。中心の気圧は９１５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートル。中心から半径１７０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域になっている。
　３日午後以降は進路を東寄りに変え、九州南部や四国に接近する見通し。

【台風進路予想】


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