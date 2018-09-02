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鹿児島Ｕ４発で快勝　サッカーＪ３

(2018/09/02 19:04)
【鹿児島Ｕ－ＹＳ横浜】今季初ゴールを挙げた鹿児島Ｕ・ＦＷ薗田（中央）を祝福するＭＦ中原秀（右）、ＤＦ谷口＝神奈川県のニッパツ三ツ沢球技場
　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２日、神奈川県のニッパツ三ツ沢球技場でＹＳ横浜と対戦し、４－０で快勝した。通算成績は１０勝７分け３敗（勝ち点３７）で２位。
　試合序盤からサイド攻撃を中心にボールを保持し、前半１６分過ぎに右サイドの攻撃からＦＷ中山がシュートを放つなど主導権を握った。その後も立て続けに好機を迎えたが得点は奪えなかった。後半も勢いは衰えず、５分にＦＷ薗田のクロスに反応したＭＦ中原秀が先制点を奪い、２９分にＭＦ吉井が追加点を奪うなど４得点を挙げ、一気に試合を決めた。
　鹿児島Ｕの次戦は８日、鹿児島市の白波スタジアム（県立鴨池陸上競技場）で福島と対戦する。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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