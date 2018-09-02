TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 交通

日本の交通ルール守って　外国人向けに自転車教室　いちき串木野

(2018/09/02 20:20)
日本の交通ルールを学ぶ外国人＝いちき串木野市の日置北部公設地方卸売市場
　いちき串木野警察署協議会は８月２９日、いちき串木野市の日置北部公設地方卸売市場で、外国人向けの交通安全教室を開いた。近年市内に外国人が大幅に増えており、日本の交通ルールを守ってもらおうと、自転車の安全な利用法を教えた。
　市内の外国人は１７６人（同日現在）で、２０１３年度末の５１人の３倍超。技能実習生として働く人が多い。自転車走行のマナーの悪さが指摘されており、同協議会が初めて企画した。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ