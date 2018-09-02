日本の交通ルール守って　外国人向けに自転車教室　いちき串木野

(2018/09/02 20:20)

日本の交通ルールを学ぶ外国人＝いちき串木野市の日置北部公設地方卸売市場

いちき串木野警察署協議会は８月２９日、いちき串木野市の日置北部公設地方卸売市場で、外国人向けの交通安全教室を開いた。近年市内に外国人が大幅に増えており、日本の交通ルールを守ってもらおうと、自転車の安全な利用法を教えた。市内の外国人は１７６人（同日現在）で、２０１３年度末の５１人の３倍超。技能実習生として働く人が多い。自転車走行のマナーの悪さが指摘されており、同協議会が初めて企画した。