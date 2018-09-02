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大崎町でロボットプログラミング教室、教職員ら挑戦

(2018/09/02 22:00)
プログラミングしてロボットを動かす教員ら＝大崎町の大崎小学校
　大崎町の大崎小学校で８月２８日、教職員らを対象にしたロボットプログラミング教室があった。町内の小学教諭や教育委員会職員ら９人はプログラムを作り、ロボットを動かす体験をした。
　２０２０年度から小学校でプログラミング教育が必修化されるのをにらみ、町教委などが開いた。
　鹿児島大学大学院理工学研究科の教職員が講師を務め、ロボットやプログラミングの仕組み、基本的な考え方などを解説した。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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