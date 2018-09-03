種子島高生と種子島中生、2045年の「未来市長」に政策提言　西之表

(2018/09/03 13:00)

３０年後の西之表市の課題とその解決策について意見を出し合う参加者＝西之表市民会館

西之表市の種子島高校と種子島中学校の生徒が２０４５年の「未来市長」になり、市の将来像や政策を考える「にしのおもて未来ワークショップ」が８月２９日、市民会館であった。大幅な人口減に伴い就業者減や空き家増が懸念される中、活気を維持していくため現時点で打つべき対策を八板俊輔市長に提言した。３０年の間に人や物など資本ストックがどう推移するかの将来予測を基に、地域社会の持続を当事者として考えるプログラム。千葉大学大学院社会科学研究院の倉阪秀史教授らが考案した。