歌謡教室の教え子ら１６０人、講師しのんで歌披露　南大隅

(2018/09/02 23:30)

浪瀬幸雄さんの遺影を持った妻ユウ子さんを囲む歌手や教え子＝南大隅町根占辺田

南大隅町で歌謡教室を主宰した故浪瀬幸雄さん＝享年（７６）＝をしのぶ会が８月３０日、町内の店舗であった。教え子や知人ら約１６０人が集まり、歌を披露したり思い出を語り合ったりした。浪瀬さんは約３０年にわたって地元でカラオケ愛好家を指導。２０１５年１１月、肺炎のため亡くなった。同門で福岡市在住の歌手有村洋子さんらが発起人となり、初めてしのぶ会を開いた。