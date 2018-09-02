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歌謡教室の教え子ら１６０人、講師しのんで歌披露　南大隅

(2018/09/02 23:30)
浪瀬幸雄さんの遺影を持った妻ユウ子さんを囲む歌手や教え子＝南大隅町根占辺田
　南大隅町で歌謡教室を主宰した故浪瀬幸雄さん＝享年（７６）＝をしのぶ会が８月３０日、町内の店舗であった。教え子や知人ら約１６０人が集まり、歌を披露したり思い出を語り合ったりした。
　浪瀬さんは約３０年にわたって地元でカラオケ愛好家を指導。２０１５年１１月、肺炎のため亡くなった。同門で福岡市在住の歌手有村洋子さんらが発起人となり、初めてしのぶ会を開いた。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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