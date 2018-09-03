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台風２１号　鹿児島県本土、種子・屋久３日夕にも強風域か

(2018/09/03 06:30)
　非常に強い台風２１号は２日、日本の南海上を北寄りに進んだ。予報円の中心を進んだ場合、奄美地方北部が３日昼すぎ、県本土と種子・屋久地方、十島村がそれぞれ同日夕方から夜までに、風速１５メートル以上の強風域に入る恐れがある。
　台風２１号は今後、九州の東海上を近畿地方へ北上する見込み。大隅地方と種子・屋久を中心に４日にかけて影響が残るとみられる。
　台風２１号は２日午後９時現在、日本の南海上を時速２０キロで北北西に進んだ。中心気圧は９３５ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートル。中心から半径１３０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、東側４４０キロと西側３３０キロ以内が強風域となっている。

【台風進路予想】


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