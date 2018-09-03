戦争の“落とし子”炊事道具 「ジュラ鍋」今も現役 中種子
(2018/09/03 20:00)
太平洋戦争中、海軍種子島航空基地があった中種子町増田地区に、戦争の“落とし子”といえる炊事道具「ジュラ鍋」が残されている。戦後の一時期、基地跡に放棄されていた軍用機残がいのジュラルミンを溶かして作られた貴重な民俗資料だ。一部の家では今も現役で活躍している。
ジュラルミン製の五升鍋を使い、角巻きを作る市之瀬ヒサエさん＝中種子町増田
１人暮らしの市之瀬ヒサエさん（９５）は、ジュラ鍋の中で最も大きな五升炊きを、島のあくまき「角（つの）巻き」作りなどに今も重宝している。
多様な「ジュラ鍋」を集めている深田和幸さん（右）と鍋談議をする市之瀬ヒサエさん＝中種子町増田
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 戦争の“落とし子”炊事道具 「ジュラ鍋」今も現役 中種子 (09/03 20:00)
- 種子島高生と種子島中生、2045年の「未来市長」に政策提言 西之表 (09/03 13:00)
- 台風２１号 鹿児島県本土、種子・屋久３日夕にも強風域か (09/03 06:30)
- 歌謡教室の教え子ら１６０人、講師しのんで歌披露 南大隅 (09/02 23:30)
- 大崎町でロボットプログラミング教室、教職員ら挑戦 (09/02 22:00)
- 日本の交通ルール守って 外国人向けに自転車教室 いちき串木野 (09/02 20:20)
- 鹿児島Ｕ４発で快勝 サッカーＪ３ (09/02 19:04)
- 台風２１号 ３日午後にも奄美が強風域入りか (09/02 13:00)
- アジア大会 ソフトテニス・女子団体 黒木（鹿児島南高出身）らに金 (09/02 06:30)
- まずは地元の焼酎知って 指宿６蔵元が観光関係者招き初の勉強会 (09/01 23:00)
- 返礼品事業者８０社連携、南さつまふるさと納税振興協が発足 (09/01 22:00)
- 出水駅前をリノベで再生 築７０年超の元旅館、カフェに改修 (09/01 20:20)
- 野菜の日 みんなで手作り昼食会 薩摩川内市役所 (09/01 13:00)
- 奄美世界遺産 20年登録へ活動費1.4億円 環境省概算要求 (09/01 06:30)
- ホッケー女子・大田 初の金 サッカー女子・有吉も金 アジア大会 (09/01 00:10)
- 小林観光お得に楽しんで 市外客に2000円分クーポン配布 市観光協会 (08/31 22:00)
- 「保全と活用 調和を」 屋久島宣言を採択 全国自然敬愛サミット (08/31 20:00)
- 橋本連覇 自転車男子オムニアム ハンド女子銅 アジア大会 (08/31 13:00)
- 運筆、墨色の美 南日本書道展開幕 鹿児島市・県民交流センター (08/31 06:30)
- 川内原発 ２号機が臨界到達 31日夜にも発電再開 (08/30 23:00)
- 自作ロボ熱戦 曽於高Ｖ 県高校ロボット競技大会・隼人工高 (08/30 22:00)
- 介護職PRビデオにご当地ヒーロー 撮影佳境 種子島 (08/30 20:00)
- 豪雨義援金3928万円 日赤へ 南日本新聞社 (08/30 13:00)
- 大粒「西郷梅」 香り漂う さつまで天日干し (08/30 06:30)
- 平和の願い 発信誓う 最優秀３人発表 鹿屋市・平和へのメッセージ (08/29 23:00)
- 31日から東京で明治150年記念物産展 会津・萩・薩摩川内の３市 (08/29 22:00)
- 出水の小中高生 福島訪問 支援お礼に赤十字が招待 (08/29 20:00)
- おいしい伊佐米できた 川内川別水系 (08/29 13:00)
- 口永良部島、噴火警戒レベル３に下げ (08/29 10:26)
- 自転車男女 団体追い抜き 橋本兄妹「銅」 アジア大会 (08/29 06:30)