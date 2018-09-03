戦争の“落とし子”炊事道具 「ジュラ鍋」今も現役　中種子

(2018/09/03 20:00)

ジュラルミン製の五升鍋を使い、角巻きを作る市之瀬ヒサエさん＝中種子町増田

多様な「ジュラ鍋」を集めている深田和幸さん（右）と鍋談議をする市之瀬ヒサエさん＝中種子町増田

太平洋戦争中、海軍種子島航空基地があった中種子町増田地区に、戦争の“落とし子”といえる炊事道具「ジュラ鍋」が残されている。戦後の一時期、基地跡に放棄されていた軍用機残がいのジュラルミンを溶かして作られた貴重な民俗資料だ。一部の家では今も現役で活躍している。１人暮らしの市之瀬ヒサエさん（９５）は、ジュラ鍋の中で最も大きな五升炊きを、島のあくまき「角（つの）巻き」作りなどに今も重宝している。