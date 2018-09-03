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「ながら見守り」広げよう　新学期初日に緊急集会　姶良・松原上自治会

(2018/09/03 22:00)
「ガンバロー」と気勢を上げる子ども見守りボランティア＝姶良市松原町２丁目
　新学期初日の３日、姶良市の松原なぎさ小学校区で登下校を見守るボランティアら約６０人が、安全対策を確認する緊急会議を開いた。新潟市で５月、下校中の児童が殺害された事件を受け、防犯を強化。ウオーキング時などの「ながら見守り活動」を進めることを誓った。
　校区はＪＲ日豊線沿いにある新興住宅地で、人口が増加、２０１５年に同小が開校した。交通量も増えており、松原上自治会の安全パトロール部会員ら、約１００人が見守り活動に登録する。交代で朝夕約１５～４０人が交差点に立ち、声を掛けながら児童を見送る。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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