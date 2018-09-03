「ながら見守り」広げよう　新学期初日に緊急集会　姶良・松原上自治会

(2018/09/03 22:00)

「ガンバロー」と気勢を上げる子ども見守りボランティア＝姶良市松原町２丁目

新学期初日の３日、姶良市の松原なぎさ小学校区で登下校を見守るボランティアら約６０人が、安全対策を確認する緊急会議を開いた。新潟市で５月、下校中の児童が殺害された事件を受け、防犯を強化。ウオーキング時などの「ながら見守り活動」を進めることを誓った。校区はＪＲ日豊線沿いにある新興住宅地で、人口が増加、２０１５年に同小が開校した。交通量も増えており、松原上自治会の安全パトロール部会員ら、約１００人が見守り活動に登録する。交代で朝夕約１５～４０人が交差点に立ち、声を掛けながら児童を見送る。