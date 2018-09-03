「かがり火」アゲハ発見 県立博物館へ寄贈 鹿児島大学付属小３年・後藤日和さん

(2018/09/03 23:10)

標本を寄贈した後藤日和さん（右）と鹿児島県立博物館の金井賢一学芸主事。標本右は裏側から撮った＝鹿児島市の同館

赤い模様が特徴で、「かがり火」と呼ばれる珍しいクロアゲハの標本が２日、鹿児島県立博物館に寄贈された。えびの市で採集した鹿児島大学付属小学校３年、後藤日和さん＝鹿児島市新屋敷町＝が持ち込んだ。後藤さんは、家族と昆虫採集にえびの市を訪れた昨年７月、林道でクロアゲハを発見。通常は１、２カ所しかない後ろ羽の赤い斑紋が、帯状に連なっていた。チョウを長年研究する福田晴夫さん＝同市明和４丁目＝によると、突然変異で現れた異常型で、全国でも発見例は数件。黒い羽に、赤い模様が映えることから別名「かがり火」と呼ばれる。