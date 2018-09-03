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「かがり火」アゲハ発見 県立博物館へ寄贈 鹿児島大学付属小３年・後藤日和さん

(2018/09/03 23:10)
標本を寄贈した後藤日和さん（右）と鹿児島県立博物館の金井賢一学芸主事。標本右は裏側から撮った＝鹿児島市の同館
　赤い模様が特徴で、「かがり火」と呼ばれる珍しいクロアゲハの標本が２日、鹿児島県立博物館に寄贈された。えびの市で採集した鹿児島大学付属小学校３年、後藤日和さん＝鹿児島市新屋敷町＝が持ち込んだ。
　後藤さんは、家族と昆虫採集にえびの市を訪れた昨年７月、林道でクロアゲハを発見。通常は１、２カ所しかない後ろ羽の赤い斑紋が、帯状に連なっていた。チョウを長年研究する福田晴夫さん＝同市明和４丁目＝によると、突然変異で現れた異常型で、全国でも発見例は数件。黒い羽に、赤い模様が映えることから別名「かがり火」と呼ばれる。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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