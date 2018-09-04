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金峰・扇山土砂崩れ25年　教訓後世に 誓い新た

(2018/09/04 13:00)
犠牲者の冥福を祈り献花する参列者＝南さつま市金峰町大坂の扇山公園
　南さつま市金峰で１９９３年９月３日、台風１３号の豪雨による土砂崩れのため、２１人が犠牲となってから２５年を迎えた３日、扇山公園で「扇山・白川地区土砂災害犠牲者を偲（しの）ぶ２５年慰霊祭」（市消防団金峰方面隊主催）があった。消防団員や遺族、行政職員ら約１００人が参列。災害の教訓を後世へ引き継ぎ、安心安全なまちづくりを誓った。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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