台風21号 鹿児島県本土 ４日朝最接近

(2018/09/04 06:30)

非常に強い台風２１号は３日、鹿児島県内の広い範囲を風速１５メートル以上の強風域に巻き込みながら、奄美大島の東海上を北へ進んだ。４日明け方にも県本土に最接近し、昼ごろにも紀伊半島や四国に上陸する恐れがある。

気象台によると、県内全域が強風域を抜けるのは４日昼前とみられる。暴風やうねりを伴う高波に警戒するよう呼び掛けている。

台風２１号は３日午後９時現在、種子島の南東約２７０キロの海上を時速２０キロで北へ進んだ。中心気圧は９４５ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートル。中心の東側２２０キロと西側１７０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域。東側４４０キロと西側３３０キロ以内が強風域となっている。

４日の鹿児島空港発着便は関西方面などを中心に欠航が決まっている。