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高須上陸の米兵に花束 「語り継ぐ会」で証言　鹿屋・中原さん

(2018/09/04 20:00)
体験を語る中原敦子さん（左）と、三女の武田久美子さん（右）＝鹿屋市高須町
　終戦直後、鹿屋市高須町に米の進駐軍が西日本で初めて上陸してから７３年目の４日、同町の町民会館で「語り継ぐ会」があった。当時、進駐軍を歓迎する役目を担った同市の中原敦子さん（９０）＝旧姓若松＝が、米軍と友好の懸け橋になった思い出を振り返り、平和の尊さを伝えた。
　進駐軍は１９４５年９月４日、高須町の金浜（かねはま）海岸に上陸した。米軍を恐れて女性や子どもは避難したが、旧鹿屋高等女学校（現鹿屋高校）を経て女子挺身（ていしん）隊に所属していた１７歳の中原さんは、他の２人の女性と共に米軍を迎えるよう市から依頼され、当日、海岸で米兵に花束を贈った。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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