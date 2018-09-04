高須上陸の米兵に花束 「語り継ぐ会」で証言　鹿屋・中原さん

(2018/09/04 20:00)

体験を語る中原敦子さん（左）と、三女の武田久美子さん（右）＝鹿屋市高須町

終戦直後、鹿屋市高須町に米の進駐軍が西日本で初めて上陸してから７３年目の４日、同町の町民会館で「語り継ぐ会」があった。当時、進駐軍を歓迎する役目を担った同市の中原敦子さん（９０）＝旧姓若松＝が、米軍と友好の懸け橋になった思い出を振り返り、平和の尊さを伝えた。進駐軍は１９４５年９月４日、高須町の金浜（かねはま）海岸に上陸した。米軍を恐れて女性や子どもは避難したが、旧鹿屋高等女学校（現鹿屋高校）を経て女子挺身（ていしん）隊に所属していた１７歳の中原さんは、他の２人の女性と共に米軍を迎えるよう市から依頼され、当日、海岸で米兵に花束を贈った。