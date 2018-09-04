青戸中 最後の体育祭 卒業生ら校庭清掃 南九州
(2018/09/04 22:00)
来年３月で閉校する南九州市頴娃の青戸中学校で１日、卒業生ら県内外の１０人が同校２年生やＰＴＡらと草払いや清掃に汗を流した。９日に最後の体育大会を控え、卒業生たちは「気持ちよく迎えて、たくさんの思い出をつくって」と後輩たちを励ました。
雨の中、母校周辺の草払いをする青戸中学校の卒業生ら＝南九州市頴娃町上別府
２０１３年３月に卒業した病院栄養士の西達也さん（２１）＝栃木県下野市＝らが昨年の成人式の際、閉校する母校のために何かしたいと提案。同級生や先輩、後輩にも声を掛け、ＰＴＡが体育大会前に実施する奉仕作業に加わった。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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