青戸中 最後の体育祭　卒業生ら校庭清掃　南九州

(2018/09/04 22:00)

雨の中、母校周辺の草払いをする青戸中学校の卒業生ら＝南九州市頴娃町上別府

来年３月で閉校する南九州市頴娃の青戸中学校で１日、卒業生ら県内外の１０人が同校２年生やＰＴＡらと草払いや清掃に汗を流した。９日に最後の体育大会を控え、卒業生たちは「気持ちよく迎えて、たくさんの思い出をつくって」と後輩たちを励ました。２０１３年３月に卒業した病院栄養士の西達也さん（２１）＝栃木県下野市＝らが昨年の成人式の際、閉校する母校のために何かしたいと提案。同級生や先輩、後輩にも声を掛け、ＰＴＡが体育大会前に実施する奉仕作業に加わった。