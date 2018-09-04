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青戸中 最後の体育祭　卒業生ら校庭清掃　南九州

(2018/09/04 22:00)
雨の中、母校周辺の草払いをする青戸中学校の卒業生ら＝南九州市頴娃町上別府
　来年３月で閉校する南九州市頴娃の青戸中学校で１日、卒業生ら県内外の１０人が同校２年生やＰＴＡらと草払いや清掃に汗を流した。９日に最後の体育大会を控え、卒業生たちは「気持ちよく迎えて、たくさんの思い出をつくって」と後輩たちを励ました。
　２０１３年３月に卒業した病院栄養士の西達也さん（２１）＝栃木県下野市＝らが昨年の成人式の際、閉校する母校のために何かしたいと提案。同級生や先輩、後輩にも声を掛け、ＰＴＡが体育大会前に実施する奉仕作業に加わった。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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