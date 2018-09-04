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兵六踊 ５年ぶり奉納　薩摩川内・下湯田

(2018/09/04 23:00)
豊作を願い奉納する兵六踊＝薩摩川内市湯田町の諏訪神社
　薩摩川内市湯田町の下湯田地区に伝わる郷土芸能「兵六踊」が２日、地元の諏訪神社で５年ぶりに奉納された。顔を白塗りにした演者２８人は軽妙なやりとりを繰り広げ、観衆を沸かせた。
　「兵六踊」は江戸時代に書かれた「大石兵六夢物語」を基にした喜劇。五穀豊穣（ほうじょう）を願い、数年ごとに奉納する。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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