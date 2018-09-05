関西、関東の大学生が観光体験 鹿児島県内で「南九州カレッジ」
(2018/09/05 13:00)
関西、関東の３大学の学生が鹿児島県内各地の観光素材を体験する「南九州カレッジ」が４日、始まった。農家民泊や砂蒸し温泉など学生自らが考えた行程で旅をしながら、素材を生かした企画や課題の解決策を考える。
インスタグラムで発信するためトンカツの写真を撮る学生ら＝鹿児島市の黒豚料理あぢもり
鹿児島、宮崎、熊本の３県とＪＲ西日本が地域交流促進や南九州への修学旅行需要の掘り起こしを目指し旅費の助成などに取り組む。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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