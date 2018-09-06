経済、人の交流強化 鹿児島・香港会議 鹿児島市
(2018/09/06 13:00)
鹿児島県と香港の行政、経済関係者らが意見を交わす「鹿児島・香港交流会議」は５日、鹿児島市の城山ホテル鹿児島であった。農産物輸出や観光振興、人的交流の分野で現状や課題を探り、一層の関係強化を確認した。
鹿児島と香港の交流促進で意見を交わす出席者＝鹿児島市の城山ホテル鹿児島
１９８０年から２年に１回、鹿児島と香港で交互に開いており、２１回目。三反園訓知事や香港特別行政区政府駐東京経済貿易代表部のシェーリー・ヨン首席代表ら１２人が出席した。
香港側は、県産の肉や野菜が消費者に高い評価を得ていると説明し、「日本国内で定期会議を開催しているのは鹿児島が唯一。見本市の出展などを通し、もっと売り込んでほしい」と要望した。
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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