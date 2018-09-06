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風車公園に「石花」制作　長島・城川内小

(2018/09/06 22:00)
自分たちの作品の前で記念撮影する児童ら＝長島町城川内の風車公園
　長島町の春のイベント・夢追いながしま花フェスタ会場の風車公園（城川内）に、石片を並べて描く「石花」を飾ったのり面が整備された。制作に携わった地元の城川内小学校５、６年生３１人は現地を３日訪れ、記念撮影するなどした。
　コンクリート壁（高さ３メートル、幅１３メートル）には、２メートル四方の石花４点とともに、児童が手掛けた０．４メートル四方の石花３１点と制作者名が並ぶ。１学期に下絵を描き、平石の加工やモルタルパネルへの張り付けを行った。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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