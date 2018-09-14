鹿児島水産高「薩摩青雲丸」ハワイ沖へ 実習航海向け枕崎漁港出港
(2018/09/14 22:10)
枕崎市の鹿児島水産高校の実習船「薩摩青雲丸」（６４５トン）が１４日、ハワイ沖での航海実習に向け、枕崎漁港を出港した。７１日間にわたりマグロはえ縄漁や、機関操作など航海技術を学ぶ。
全校生徒や保護者に見送られ、出港する実習生たち＝枕崎市の枕崎漁港
海洋科海洋技術コース２年と専攻科１年の計２２人。２４日ごろから現地の漁場で操業実習を始める。ハワイ・ホノルルでは、現地の高校生との交流イベントも計画。１１月１９日に神奈川県三崎港でマグロを水揚げし、２３日に鹿児島に帰港する予定だ。
（記事全文は１５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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