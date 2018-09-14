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鹿児島水産高「薩摩青雲丸」ハワイ沖へ　実習航海向け枕崎漁港出港

(2018/09/14 22:10)
全校生徒や保護者に見送られ、出港する実習生たち＝枕崎市の枕崎漁港
　枕崎市の鹿児島水産高校の実習船「薩摩青雲丸」（６４５トン）が１４日、ハワイ沖での航海実習に向け、枕崎漁港を出港した。７１日間にわたりマグロはえ縄漁や、機関操作など航海技術を学ぶ。
　海洋科海洋技術コース２年と専攻科１年の計２２人。２４日ごろから現地の漁場で操業実習を始める。ハワイ・ホノルルでは、現地の高校生との交流イベントも計画。１１月１９日に神奈川県三崎港でマグロを水揚げし、２３日に鹿児島に帰港する予定だ。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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