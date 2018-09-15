【ＷＥＢ速報】Ｈ２Ｂ打ち上げ中止

(2018/09/15 09:38)

三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１５日未明、南種子町の種子島宇宙センターで同日朝予定していたＨ２Ｂロケット７号機の打ち上げを中止した。燃料の充てん作業中、第２段エンジンに液体酸素を供給する仕組みで、不具合が見つかり、そのまま飛行すると、正常にエンジンが燃焼しない恐れがあったため。打ち上げは１週間以上延びる見込み。トラブルによる当日の打ち上げ延期は、昨年８月のＨ２Ａロケット３５号機でもあった。