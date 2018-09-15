魅力や課題 官民で議論　さつま町観光未来研発足

(2018/09/15 22:00)

グループで町の魅力や課題を話し合う参加者＝さつま町役場

さつま町の商工関係者、職員らがまちづくりを考える町主催の「観光未来研究室」が９月に発足した。地域の魅力や課題を話し合い、今後の観光戦略に反映させる。メンバー４８人のうち、民間からの参加者は旅館経営や特産品、交通、金融など３０人。１４日は２回目の会合があり、鹿児島天文館総合研究所の永山由高理事長を進行役に迎えて意見を交わした。