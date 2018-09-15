魅力や課題 官民で議論 さつま町観光未来研発足
(2018/09/15 22:00)
さつま町の商工関係者、職員らがまちづくりを考える町主催の「観光未来研究室」が９月に発足した。地域の魅力や課題を話し合い、今後の観光戦略に反映させる。
グループで町の魅力や課題を話し合う参加者＝さつま町役場
メンバー４８人のうち、民間からの参加者は旅館経営や特産品、交通、金融など３０人。１４日は２回目の会合があり、鹿児島天文館総合研究所の永山由高理事長を進行役に迎えて意見を交わした。
（記事全文は16日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 奄美沖縄世界遺産へ 鹿児島大が奄美の野良猫不妊手術 16日まで (09/15 23:00)
- 魅力や課題 官民で議論 さつま町観光未来研発足 (09/15 22:00)
- 鹿児島Ｕ４連勝 首位琉球と勝ち点１差 サッカーＪ３ (09/15 21:04)
- コケ軽石を新たな柱に 通所者手作り 指宿の障害者就労支援施設 (09/15 20:00)
- 感性光る５００点 南日本ジュニア美術展開幕 鹿児島市立美術館 (09/15 13:00)
- Ｈ２Ｂ打ち上げ中止 (09/15 09:38)
- 本枯れかつお節キロ平均2492円、最高は5050円 指宿で入札会 (09/15 06:30)
- 鹿児島市長が米寿祝い敬老訪問 (09/15 00:30)
- 障害者ら５００人 頑張る姿に声援 薩摩川内で北薩ふれあいスポーツ大会 (09/14 23:30)
- 鹿児島水産高「薩摩青雲丸」ハワイ沖へ 実習航海向け枕崎漁港出港 (09/14 22:10)
- 海外観光客増、住民との交流楽しむ 大崎・くにの松原キャンプ場 (09/14 20:30)
- かつお節本節、キロ平均２９５７円 枕崎で産地入札即売会 (09/14 13:00)
- 指宿でコンビニ強盗対処訓練 夜間待機タクシーと連携 (09/14 06:30)
- 平均年齢87歳 ハンセン病療養所・星塚敬愛園で敬老祝賀会 鹿屋 (09/13 23:30)
- 南大隅高自転車部、全国総体個人入賞など町役場に報告 (09/13 22:00)
- 水球少年男子７年ぶりＶ 福井国体 (09/13 15:20)
- 鹿児島県覆う火山性土壌 土砂崩れ警戒を (09/13 13:00)
- 森伊蔵３０周年で白薩摩ボトル １８年熟成原酒入り (09/13 12:16)
- 杉内投手引退 「鹿児島の誇り」 鹿児島県内恩師らねぎらい (09/13 06:30)
- 奄美・沖縄世界遺産へ 「生物多様性」で再推薦 遺産候補地科学委 (09/12 23:15)
- 国際食品コンで金賞 煎茶、紅茶など４製品 枕崎・瀬戸茶生産組合 (09/12 22:00)
- 地域おこし協力隊に県内初の外国人隊員誕生 薩摩川内 (09/12 20:00)
- 鹿児島県100歳以上 最多1557人 10年で倍増 (09/12 13:00)
- 鹿児島の養殖ブリ 中国へ 福岡で初荷式 (09/12 06:30)
- 山、海に豊作祈る 龍郷で「ショチョガマ」と「平瀬マンカイ」 (09/11 23:00)
- グリーンパパイア 収穫始まる 鹿屋 (09/11 22:00)
- ブックカフェ号 駅前に出店 にぎわい創出へ期待 指宿 (09/11 20:15)
- メンドン“奇襲” 厄払う 三島・硫黄島で八朔太鼓踊り (09/11 13:00)
- 豚コレラの侵入防止策を確認 鹿児島県緊急会議 (09/11 06:30)
- 起伏、豪雨 難所に挑戦 自転車で巡る「ジロ・デ・種子島」 (09/10 23:00)