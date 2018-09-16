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健康体操教え40年　いちき串木野・園田さん

(2018/09/16 22:00)
体操教室のメンバーと体を動かす園田昭子さん＝いちき串木野市の串木野体育センター
　いちき串木野市元町の園田昭子さん（８９）は、地域住民らに健康体操を教えて４０年以上になる。長年の取り組みで、仲間から「生きる目標」「園田さんのようになりたい」と慕われるほどに。園田さんは「みんなが手本と言ってくれるから疲れるわけにはいかない。できるだけ長く続けたい」と今も元気に体を動かす。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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