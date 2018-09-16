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香妻（鹿屋出身）初優勝　女子ゴルフ国内ツアー

(2018/09/16 23:05)
　女子ゴルフのマンシングウェア東海クラシック最終日は１６日、愛知県新南愛知ＣＣ（６４４６ヤード、パー７２）であり、香妻琴乃（２６）＝鹿屋市出身＝が通算１５アンダーの２０１でツアー初優勝を果たした。
　香妻は２０１１年にプロテスト合格。今季はシード権を失い、下部ツアーを中心に回っているが、今年５月には予選を突破し、全米女子オープン選手権に初出場した。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）


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