香妻（鹿屋出身）初優勝 女子ゴルフ国内ツアー

(2018/09/16 23:05)

女子ゴルフのマンシングウェア東海クラシック最終日は１６日、愛知県新南愛知ＣＣ（６４４６ヤード、パー７２）であり、香妻琴乃（２６）＝鹿屋市出身＝が通算１５アンダーの２０１でツアー初優勝を果たした。

香妻は２０１１年にプロテスト合格。今季はシード権を失い、下部ツアーを中心に回っているが、今年５月には予選を突破し、全米女子オープン選手権に初出場した。

