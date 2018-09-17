鹿児島県内 高校生の採用選考解禁
(2018/09/17 13:00)
来春卒業予定の高校生を対象にした企業の採用選考が１６日解禁され、鹿児島県内でも選考が始まった。７月末現在、県内の高卒求人倍率は前年同月比０．２８ポイント増の２．４９倍で平成（１９８９年）以降最高の高水準。“売り手市場”が続く中、生徒らは真剣な表情で試験に臨んだ。
採用試験に臨む高校生＝鹿児島市与次郎１丁目の鹿児島綜合警備保障
（記事全文は17日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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