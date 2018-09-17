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鹿児島県内 高校生の採用選考解禁

(2018/09/17 13:00)
採用試験に臨む高校生＝鹿児島市与次郎１丁目の鹿児島綜合警備保障
　来春卒業予定の高校生を対象にした企業の採用選考が１６日解禁され、鹿児島県内でも選考が始まった。７月末現在、県内の高卒求人倍率は前年同月比０．２８ポイント増の２．４９倍で平成（１９８９年）以降最高の高水準。“売り手市場”が続く中、生徒らは真剣な表情で試験に臨んだ。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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