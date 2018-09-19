旧小学校を再生、地域の交流拠点づくり さつま・白男川地区
(2018/09/19 22:00)
さつま町白男川地区で、旧白男川小学校を地域の交流拠点として再生させる計画が進んでいる。食堂や高齢者サロンのほか、合宿用の部屋も備える多機能施設。２０日まで、大学生と住民が備品を修繕、制作するワークショップが行われている。
再利用するいすに色を塗る児童と大学生＝さつま町の旧白男川小学校
校舎の１階には食堂や和室、図書コーナーなどの交流スペースを設け、元給食室のキッチンでは女性グループが活動する。２階は２段ベッドを並べた相部屋や個室など定員４７人の宿泊施設に改装。スポーツ合宿生や帰省客の利用を見込む。中村慎一事務局長（６２）は「災害時の避難所として、高齢者が足を運びやすい場所にもしたい」と話す。
２０１６年に閉校した旧白男川小学校＝さつま町白男川
（記事全文は２０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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