２２日、薩摩川内で川内大綱引 国道３号周辺に交通規制
(2018/09/20 22:45)
４１９年の伝統を誇る県指定無形民俗文化財・川内大綱引が２２日、薩摩川内市向田地区の国道３号である。男衆約３０００人が上方と下方に分かれ、長さ３６５メートル、重さ７トンの大綱を引き合う。
午後８時１５分、一番太鼓の合図で始まる。最前線で敵の引き手を妨害する「押し隊」の激しいぶつかり合いが見どころだ。約１時間半にわたる両陣営の駆け引きも注目される。
会場周辺では交通規制がある。国道３号は午後３時半から１１時まで全面通行止め。綱練り会場となる県道川内串木野線の神田通りは、午前６時から午後４時まで通れない。問い合わせは、川内大綱引保存会＝０９９６（２１）１８５１。
（記事全文は２１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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