TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 観光

２２日、薩摩川内で川内大綱引　国道３号周辺に交通規制

(2018/09/20 22:45)
　４１９年の伝統を誇る県指定無形民俗文化財・川内大綱引が２２日、薩摩川内市向田地区の国道３号である。男衆約３０００人が上方と下方に分かれ、長さ３６５メートル、重さ７トンの大綱を引き合う。
　午後８時１５分、一番太鼓の合図で始まる。最前線で敵の引き手を妨害する「押し隊」の激しいぶつかり合いが見どころだ。約１時間半にわたる両陣営の駆け引きも注目される。
　会場周辺では交通規制がある。国道３号は午後３時半から１１時まで全面通行止め。綱練り会場となる県道川内串木野線の神田通りは、午前６時から午後４時まで通れない。問い合わせは、川内大綱引保存会＝０９９６（２１）１８５１。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ