Ｈ２Ｂ射点へ移動 あす未明打ち上げ
(2018/09/22 11:59)
三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２２日、種子島宇宙センター（南種子町）で、国際宇宙ステーションへの物資補給機「こうのとり７号機」を載せたＨ２Ｂロケット７号機の打ち上げ準備を進めた。午前中に機体を組み立て棟から射点に移動、２３日午前２時５２分２７秒に打ち上げる。
射点に移動し、打ち上げに備えるＨ２Ｂロケット７号機＝２２日午前１０時５５分、南種子町の種子島宇宙センター（税所陸郎撮影）
２２日夕から燃料充てんなど最終的な準備作業に入る。打ち上げ時間帯の天候は、晴れ時々曇り。
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