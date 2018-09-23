Ｈ２Ｂ打ち上げ成功 種子島

(2018/09/23 09:47)

三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２３日午前２時５２分２７秒、国際宇宙ステーションへの物資補給機「こうのとり７号機」を載せたＨ２Ｂロケット７号機を、種子島宇宙センター（南種子町）から打ち上げた。約１５分後、予定の軌道で分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ｂは、７機全てで成功となった。Ｈ２Ａと合わせた成功率は、９７．８％。