Ｈ２Ｂ打ち上げ成功 種子島
(2018/09/23 09:47)
三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２３日午前２時５２分２７秒、国際宇宙ステーションへの物資補給機「こうのとり７号機」を載せたＨ２Ｂロケット７号機を、種子島宇宙センター（南種子町）から打ち上げた。約１５分後、予定の軌道で分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ｂは、７機全てで成功となった。Ｈ２Ａと合わせた成功率は、９７．８％。
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