伝統の霧島永水・牧神奉納相撲 児童らの熱戦に住民歓声
(2018/09/25 22:30)
霧島市霧島永水地区の伝統行事「牧神相撲大会」が２３日、国分重久の妙見神社であった。永水小学校児童２２人や大人たちがまわし姿で熱戦を繰り広げた。住民からは大きな声援が飛んだ。
熱戦を繰り広げる永水小学校の児童ら＝霧島市国分
永水地区自治公民館の主催。疫病による牛馬の流産を防ごうと、大正時代に始まった。戦中戦後に２度途絶えたが、１９８１（昭和５６）年に復活させ、現在は青少年の健全育成を目的として秋分の日に開いている。
（記事全文は２６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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