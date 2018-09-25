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伝統の霧島永水・牧神奉納相撲　児童らの熱戦に住民歓声

(2018/09/25 22:30)
熱戦を繰り広げる永水小学校の児童ら＝霧島市国分
　霧島市霧島永水地区の伝統行事「牧神相撲大会」が２３日、国分重久の妙見神社であった。永水小学校児童２２人や大人たちがまわし姿で熱戦を繰り広げた。住民からは大きな声援が飛んだ。
　永水地区自治公民館の主催。疫病による牛馬の流産を防ごうと、大正時代に始まった。戦中戦後に２度途絶えたが、１９８１（昭和５６）年に復活させ、現在は青少年の健全育成を目的として秋分の日に開いている。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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