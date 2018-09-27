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27日開幕、「西郷どん」展開会式 “篤姫”らテープカット　鹿児島市

(2018/09/27 06:30)
内覧会で島津斉彬の鎧を見る北川景子さん（右）と迫田孝也さん＝鹿児島市の黎明館
　明治維新１５０周年記念黎明館企画特別展「西郷どん」（同館、南日本新聞社など主催）の開幕前日にあたる２６日、開会式・内覧会が鹿児島市の同館であった。ＮＨＫ大河ドラマで天璋院（てんしょう）篤姫役の北川景子さん、江藤新平役で方言指導も担当する迫田孝也さん＝鹿児島市出身＝も駆け付けた。
　「船出」「流転」など６部構成で西郷隆盛の生涯をひもとき、国宝や重要文化財を含む資料約２１０点を展示。西郷の妻愛加那への手紙のほか、島津斉彬所用と伝わる大鎧（おおよろい）、篤姫が身につけた豪華な着物なども並ぶ。
　同展は２７日開幕、１１月１８日まで。観覧料は一般１０００円。高大生６００円、中学生以下無料。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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