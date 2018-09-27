27日開幕、「西郷どん」展開会式 “篤姫”らテープカット　鹿児島市

(2018/09/27 06:30)

内覧会で島津斉彬の鎧を見る北川景子さん（右）と迫田孝也さん＝鹿児島市の黎明館

明治維新１５０周年記念黎明館企画特別展「西郷どん」（同館、南日本新聞社など主催）の開幕前日にあたる２６日、開会式・内覧会が鹿児島市の同館であった。ＮＨＫ大河ドラマで天璋院（てんしょう）篤姫役の北川景子さん、江藤新平役で方言指導も担当する迫田孝也さん＝鹿児島市出身＝も駆け付けた。「船出」「流転」など６部構成で西郷隆盛の生涯をひもとき、国宝や重要文化財を含む資料約２１０点を展示。西郷の妻愛加那への手紙のほか、島津斉彬所用と伝わる大鎧（おおよろい）、篤姫が身につけた豪華な着物なども並ぶ。同展は２７日開幕、１１月１８日まで。観覧料は一般１０００円。高大生６００円、中学生以下無料。