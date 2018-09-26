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鹿児島市錦江湾公園の電波望遠鏡、東京・国立天文台へ移設準備

(2018/09/26 23:40)
移設に向けて分解作業が始まった電波望遠鏡＝鹿児島市平川町の錦江湾公園
　鹿児島市平川町の錦江湾公園に設置されている直径６メートルの電波望遠鏡を、国立天文台（東京・三鷹市）に移設するための準備が２６日始まった。日本で初めて稼働した本格的なミリ波望遠鏡で、１９９３年以降、四半世紀にわたり同公園に設置された。研究用の役目を終え、“生まれ故郷”に帰ることになった。
　初日は外部ケーブルを切断し、足場を設営。２７日から、高さ７メートルの電波望遠鏡を五つに分解する作業に入る。順調に進めば、最終的に大型トレーラー３台に分載し、１０月１日にも国立天文台に向けて出発する。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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