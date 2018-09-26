鹿児島市錦江湾公園の電波望遠鏡、東京・国立天文台へ移設準備
(2018/09/26 23:40)
鹿児島市平川町の錦江湾公園に設置されている直径６メートルの電波望遠鏡を、国立天文台（東京・三鷹市）に移設するための準備が２６日始まった。日本で初めて稼働した本格的なミリ波望遠鏡で、１９９３年以降、四半世紀にわたり同公園に設置された。研究用の役目を終え、“生まれ故郷”に帰ることになった。
移設に向けて分解作業が始まった電波望遠鏡＝鹿児島市平川町の錦江湾公園
初日は外部ケーブルを切断し、足場を設営。２７日から、高さ７メートルの電波望遠鏡を五つに分解する作業に入る。順調に進めば、最終的に大型トレーラー３台に分載し、１０月１日にも国立天文台に向けて出発する。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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