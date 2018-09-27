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兵児踊りに初の女子児童　父とも競演　３０日「金吾様踊り」　さつま

(2018/09/27 20:00)
父の将美さん（右）と兵児踊りの稽古に励む手塚美優さん＝さつま町中津川の尾原つどい館
　さつま町中津川の大石神社で３０日、５集落が各地の踊りを奉納する「金吾様踊り」がある。尾原（おばる）集落の兵児踊りには女子で初めて、中津川小学校４年の手塚美優（みゆ）さんが挑戦。父と一緒の晴れ舞台を心待ちにしている。
　踊りは地元の青壮年でつくる尾原友励（ゆうれい）会（１４人）が継承しており、木などで作った刀を差し、ふんどし姿で跳ね回る動きが特徴。参勤交代の際、兵児たちが長旅の慰労や士気を高めるために踊ったと伝えられている。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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