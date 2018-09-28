台風２４号鹿児島県へ接近　類似進路で過去に大きな被害

(2018/09/28 00:10)

台風２４号接近に備え、ロープで漁船を固定する漁師ら＝奄美市名瀬の名瀬港

台風２４号は２９～３０日、非常に強い勢力で鹿児島県を縦断する恐れがある。過去似たコースをたどった台風は県内外に大きな被害を出した。防災機関は、高齢者や障害者ら要配慮者を中心に早めの避難を呼び掛けている。鹿児島地方気象台などによると、台風２４号は太平洋高気圧周辺の風で沖縄方面へ北上しているが、２９日から偏西風に乗って速度を上げ北東へ進む見通し。九州の南海上は海面水温が高く、エネルギーとなる水蒸気が豊富で、鹿児島県に接近するころには、９月上旬に関西を直撃した台風２１号に匹敵する勢力に発達する恐れがある。台風２４号に進路と勢力が似ていた２０１６年の１６号では、南薩や大隅で土砂崩れや河川の増水が相次ぎ、住宅の全半壊や浸水が４００棟を超え、大量の倒木が鹿児島湾に流出した。０４年の２３号は全国で死者・行方不明者が９８人に上り、県内で農作物や漁港施設に甚大な被害が出た。県や気象台は２４号接近に備え、最新の情報を入手し早めに避難するよう促している。県の防災用ホームページ（ＨＰ）「鹿児島県防災Ｗｅｂ」は、市町村の避難情報や開設中の避難所などが随時更新される。気象庁ＨＰは、土砂災害や浸水被害の危険度を示す地図情報などを掲載しており、身の回りのリスクを知ることができる。気象台の平山久貴防災気象官は「ホームページなどで最新の情報を得られない高齢者らには、隣近所の人や家族が声を掛け、避難を手助けしてほしい」と訴えた。