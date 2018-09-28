鹿児島－ソウル線再開 来月２８日から冬季国際線週３２便に チェジュ航空
(2018/09/28 13:00)
韓国の格安航空会社（ＬＣＣ）チェジュ航空は、休止していた鹿児島－ソウル線の運航を１０月２８日からの冬ダイヤで再開する。火、木、土曜日の週３便。今年１月に就航し、３月までの平均搭乗率が約８割と好調だった。鹿児島県交通政策課によると、冬ダイヤ開始時の鹿児島空港の国際定期路線は週３２便となる。
チェジュ航空によると、鹿児島発午後３時、仁川国際空港発午前６時５０分を予定している。来年３月３０日までの計画で、機材はボーイング７３７（１８９席）を使用する。
チェジュ航空によると、鹿児島発午後３時、仁川国際空港発午前６時５０分を予定している。来年３月３０日までの計画で、機材はボーイング７３７（１８９席）を使用する。
（記事全文は２８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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