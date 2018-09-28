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鹿児島－ソウル線再開　来月２８日から冬季国際線週３２便に　チェジュ航空

(2018/09/28 13:00)
　韓国の格安航空会社（ＬＣＣ）チェジュ航空は、休止していた鹿児島－ソウル線の運航を１０月２８日からの冬ダイヤで再開する。火、木、土曜日の週３便。今年１月に就航し、３月までの平均搭乗率が約８割と好調だった。鹿児島県交通政策課によると、冬ダイヤ開始時の鹿児島空港の国際定期路線は週３２便となる。
　チェジュ航空によると、鹿児島発午後３時、仁川国際空港発午前６時５０分を予定している。来年３月３０日までの計画で、機材はボーイング７３７（１８９席）を使用する。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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