子ども会議の要望実現　冷水機お目見え　曽於・岩南小

(2018/09/28 22:00)

待望の冷水機設置を喜ぶ岩南小学校の子どもたち＝曽於市末吉

学校に冷水機を設置して―。夏休みにあった曽於市子ども議会で出された要望が早くも実現し、岩南小学校に冷水機がお目見えした。２７日午後から使えるようになり、子どもたちは「大事に使いたい」と喜んでいる。子ども議会は８月１０日、市内２３小中学校から１人ずつ代表が出席して開かれた。岩南小からは６年の高野愛琉（あいる）さんが登壇。「とても暑い日は水筒の水をあっという間に飲みきってしまう。冷水機を設置する予定はありませんか」と質問した。