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子ども会議の要望実現　冷水機お目見え　曽於・岩南小

(2018/09/28 22:00)
待望の冷水機設置を喜ぶ岩南小学校の子どもたち＝曽於市末吉
　学校に冷水機を設置して―。夏休みにあった曽於市子ども議会で出された要望が早くも実現し、岩南小学校に冷水機がお目見えした。２７日午後から使えるようになり、子どもたちは「大事に使いたい」と喜んでいる。
　子ども議会は８月１０日、市内２３小中学校から１人ずつ代表が出席して開かれた。岩南小からは６年の高野愛琉（あいる）さんが登壇。「とても暑い日は水筒の水をあっという間に飲みきってしまう。冷水機を設置する予定はありませんか」と質問した。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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