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商工会 毎月特産品フェア　初回は大隅 多彩な「食」　鹿児島市・アミュ広場

(2018/09/29 06:30)
大隅地域の特産が並ぶフェア＝鹿児島市のJR鹿児島中央駅前アミュ広場
　鹿児島県内各地の特産品を展示販売する「商工会まるごと特産品フェア」が２８日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前アミュ広場で始まった。第１弾として大隅地区の９商工会とＪＡグループ２団体から３０事業者が参加した。
　県商工会連合会（森義久会長）主催。県内の３８商工会を５地域に分け来年１月まで計５回フェアを開く。同日は開始式があり、森会長は「素晴らしい逸品を見てもらい販路拡大につなげたい」とあいさつした。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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