入来の見どころマップ４種作成　地元女性有志グループが取材執筆

(2018/09/29 20:00)

入来地域の見どころを紹介するマップを作成した「入来くノ一」メンバー＝薩摩川内市入来

入来地域の女性有志らが作成した４種類のマップ

薩摩川内市入来の女性有志グループが、地元の飲食店や滝といった見どころを紹介する４種類のマップ「いりきわくわくまっぷ」をつくった。市内外の観光施設や飲食店などに置く予定。お披露目の町歩きイベントを１０月５日に開き、参加者を募集している。飲食業や観光、地域活動に携わる地元の女性７人で結成した「入来くノ一」が手掛けた。観光客に名所などの場所をよく尋ねられることから昨春、マップづくりを企画。武家屋敷群や滝が多い入来地域の特長を踏まえ、ジャンルを設定した。飲食店、滝、パワースポット、石垣の四つ。それぞれ旧入来町エリアにあるお薦めのスポットをピックアップし、営業時間といった基本情報や専門家のインタビューなどを掲載している。