入来の見どころマップ４種作成 地元女性有志グループが取材執筆
(2018/09/29 20:00)
薩摩川内市入来の女性有志グループが、地元の飲食店や滝といった見どころを紹介する４種類のマップ「いりきわくわくまっぷ」をつくった。市内外の観光施設や飲食店などに置く予定。お披露目の町歩きイベントを１０月５日に開き、参加者を募集している。
入来地域の見どころを紹介するマップを作成した「入来くノ一」メンバー＝薩摩川内市入来
飲食業や観光、地域活動に携わる地元の女性７人で結成した「入来くノ一」が手掛けた。観光客に名所などの場所をよく尋ねられることから昨春、マップづくりを企画。武家屋敷群や滝が多い入来地域の特長を踏まえ、ジャンルを設定した。
飲食店、滝、パワースポット、石垣の四つ。それぞれ旧入来町エリアにあるお薦めのスポットをピックアップし、営業時間といった基本情報や専門家のインタビューなどを掲載している。
入来地域の女性有志らが作成した４種類のマップ
（記事全文は30日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 入来の見どころマップ４種作成 地元女性有志グループが取材執筆 (09/29 20:00)
- 激動の時代の113点 「日本洋画の夜明け」展が開幕 鹿児島市立美術館 (09/29 13:00)
- 商工会 毎月特産品フェア 初回は大隅 多彩な「食」 鹿児島市・アミュ広場 (09/29 06:30)
- 台風24号接近警戒 鹿児島県内、運動会や行事の中止続々 (09/28 23:40)
- 子ども会議の要望実現 冷水機お目見え 曽於・岩南小 (09/28 22:00)
- 思い出の旧校歌再び 160周年行事で披露へ さつま・盈進小 (09/28 20:00)
- 鹿児島－ソウル線再開 来月２８日から冬季国際線週３２便に チェジュ航空 (09/28 13:00)
- 三反園知事の出産祝いカード撤回 鹿児島県 (09/28 06:30)
- 台風２４号鹿児島県へ接近 類似進路で過去に大きな被害 (09/28 00:10)
- 西郷どん展開幕 半生たどる資料２１０点 鹿児島市・黎明館 (09/27 22:00)
- 兵児踊りに初の女子児童 父とも競演 ３０日「金吾様踊り」 さつま (09/27 20:00)
- 北朝鮮拉致身近に 横田めぐみさん題材の舞台劇上演 鹿屋 (09/27 13:00)
- 27日開幕、「西郷どん」展開会式 “篤姫”らテープカット 鹿児島市 (09/27 06:30)
- 台風２４号 週末にも鹿児島県に接近か (09/27 00:10)
- 鹿児島市錦江湾公園の電波望遠鏡、東京・国立天文台へ移設準備 (09/26 23:40)
- 秋の実りに感謝 南九州・知覧で十五夜行事「ソラヨイ」 (09/26 20:40)
- 水俣病公害認定５０年 鹿児島県で１０６８人が認定申請中 (09/26 13:00)
- 旧優生保護法不妊手術 鹿児島県内確認できず 「ある可能性」３カ所 (09/26 06:30)
- かごしま水族館のジンベエザメ「ユウユウ」 ９代目襲名、８代目は海へ (09/25 23:30)
- 伝統の霧島永水・牧神奉納相撲 児童らの熱戦に住民歓声 (09/25 22:30)
- 山川小が校区住民と初の合同運動会 １４０周年記念の人文字描く (09/25 21:23)
- 運送会社で男性死亡、殺人で捜査 鹿児島市 (09/25 17:10)
- 婚姻・出産の思い出に 独自記念証、撮影用パネル 大崎町 (09/25 13:00)
- 中秋の夜、竹アート赤く 日置市日吉 (09/25 06:30)
- 西郷どん命日 遺徳しのぶ 南洲神社例大祭 鈴木さん、黒木さん参列 (09/24 23:00)
- 「ひがん花の里」散策や料理満喫 さつま・柊野でまつり (09/24 22:00)
- 認知症 気軽に相談を 鹿屋市役所ロビーでカフェ 大隅の事業所団体 (09/24 20:00)
- 鹿児島の“肉”味わい尽くす 鹿児島市・かんまちあでフェスタ (09/24 13:00)
- “西郷どん夫婦”里帰り 鈴木さん・黒木華さんトークショー 鹿児島市 (09/24 06:30)
- 豊作祈り 虫追い踊り いちき串木野・大里 (09/23 23:00)