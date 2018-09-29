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鹿屋の中３ランナー支援　寄付付きでコラボ商品　南大隅の化粧品会社

(2018/09/29 22:00)
コラボ商品を手にする須山向陽さん（右）と販売会社の黒木靖之さん＝鹿屋市役所
　第４９回ジュニアオリンピック陸上大会（１０月・横浜市）に臨む鹿屋市の中学生を応援しようと、南大隅町の化粧品会社「ボタニカルファクトリー」がコラボ商品の発売を始めた。売り上げの一部を寄贈し、遠征費に充ててもらう。「大隅から日本の第一線に羽ばたいてほしい」と期待を込める。
　ランナーは田崎中学校３年の須山向陽（ひなた）さん。中学から陸上を始めたにもかかわらず、全国中学校体育大会（８月・岡山市）男子３０００メートルで８分３７秒１５を記録し、４位に入った。ジュニアオリンピック大会も３０００メートルに出場する。
　コラボ商品は天然由来成分の５００ミリリットル入りボディーソープ。通常製品のデザインに代え、須山さんの紹介と走る姿の写真、大会をＰＲするロゴをあしらった。税込み１５００円で１０月３１日まで販売する。
　同社代表で、以前から須山さんの素質に注目していた黒木靖之さん（４９）は、練習後に使う特製のマッサージオイルを提供してきた。
　商品の問い合わせは同社＝0994(24)3008
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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