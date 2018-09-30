山頭火句碑　３基目完成　都城

(2018/09/30 06:30)

種田山頭火の句碑を除幕する園児ら＝都城市牟田町の攝護寺

自由律俳句で知られる俳人、種田山頭火（１８８２～１９４０年）の句碑が都城市牟田町の攝護（しょうご）寺に完成し、除幕式が２５日あった。境内にあった高さ約１４０センチの石に、赤い御影石の石版（縦４０センチ、横６０センチ）をはめ込んだ。「捨てきれない 荷物のおもさ まへうしろ」と彫られている。山頭火は１９３０（昭和５）年に南九州を巡り、１週間ほど都城市に滞在。有志約１５人でつくる「都城に山頭火の句碑を建立する会」＝藤永伸会長（６２）＝が寄付を募り、約７０万円を集めた。市内の前田町、庄内町に続いて３基目となる。