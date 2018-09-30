TOP鹿児島のニュース くらし・文化 地域

山頭火句碑　３基目完成　都城

(2018/09/30 06:30)
種田山頭火の句碑を除幕する園児ら＝都城市牟田町の攝護寺
　自由律俳句で知られる俳人、種田山頭火（１８８２～１９４０年）の句碑が都城市牟田町の攝護（しょうご）寺に完成し、除幕式が２５日あった。
　境内にあった高さ約１４０センチの石に、赤い御影石の石版（縦４０センチ、横６０センチ）をはめ込んだ。「捨てきれない　荷物のおもさ　まへうしろ」と彫られている。
　山頭火は１９３０（昭和５）年に南九州を巡り、１週間ほど都城市に滞在。有志約１５人でつくる「都城に山頭火の句碑を建立する会」＝藤永伸会長（６２）＝が寄付を募り、約７０万円を集めた。市内の前田町、庄内町に続いて３基目となる。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ