日置のオリーブ初搾り オイルで商品化、販売へ
(2018/09/30 13:00)
日置市が６次産業化を目指して栽培しているオリーブの初搾りが２８、２９日、同市東市来町湯田の鹿児島オリーブ日置工場であった。計２３５キロを搾油機に入れ、年内をめどにオリーブオイルとして商品化し、販売する。
搾油機に投入されるオリーブ＝日置市東市来町湯田の鹿児島オリーブ日置工場
２９日は市民や関係者約５０人が工場横の市実証ほ場で収穫を体験後、搾りたてのオイルを試飲した。着果の早い品種からの収穫で、１０月中旬にも再度、収穫を予定する。
市が２０１３年１１月に実証ほ場に植栽を始めて５年目。市民にも栽培を呼び掛け、委託農家を含め約５６００本が植えられている。市と包括的業務協力協定を結ぶ鹿児島銀行や市内企業が出資する鹿児島オリーブが商品を販売する。
（記事全文は30日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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