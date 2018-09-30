鹿児島Ｒ 開幕連敗 バスケットＢ３
(2018/09/30 18:05)
バスケットボール男子のＢリーグ３部（Ｂ３）は３０日、各地で３試合があった。鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は岩手県の葛巻町社会体育館で岩手と再戦し、８６－９９で敗れ、開幕連敗を喫した。
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