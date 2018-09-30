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全国器楽部部員募集コンで最高賞　さつま町・宮之城中吹奏楽部

(2018/09/30 22:00)
定期演奏会に向け、意気込む宮之城中学校吹奏楽部の生徒たち＝さつま町の同校
　意欲的に仲間を増やした中学・高校の器楽部を表彰する「ヤマハ新入部員募集コンテスト」で、さつま町の宮之城中学校吹奏楽部が、最高賞のグランプリを受けた。県内では２０１５年の大姶良中（鹿屋市）に続き２校目。
　ヤマハミュージックジャパン（東京）が主催し、総部員に占める新入部員の割合を審査。中学校の部には総部員１５人以上の１３５０校がエントリーした。
　宮之城中吹奏楽部には本年度、１年生１４人が入り、計１９人で音を磨く。新入部員の割合は７３．７％で、同率だった高知県の中学校と共にグランプリを獲得。次点は７１．４％だった。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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