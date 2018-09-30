全国器楽部部員募集コンで最高賞　さつま町・宮之城中吹奏楽部

(2018/09/30 22:00)

定期演奏会に向け、意気込む宮之城中学校吹奏楽部の生徒たち＝さつま町の同校

意欲的に仲間を増やした中学・高校の器楽部を表彰する「ヤマハ新入部員募集コンテスト」で、さつま町の宮之城中学校吹奏楽部が、最高賞のグランプリを受けた。県内では２０１５年の大姶良中（鹿屋市）に続き２校目。ヤマハミュージックジャパン（東京）が主催し、総部員に占める新入部員の割合を審査。中学校の部には総部員１５人以上の１３５０校がエントリーした。宮之城中吹奏楽部には本年度、１年生１４人が入り、計１９人で音を磨く。新入部員の割合は７３．７％で、同率だった高知県の中学校と共にグランプリを獲得。次点は７１．４％だった。