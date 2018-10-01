鹿児島女子高生３人、花の甲子園へ　九州沖縄地区南大会で初Ｖ

(2018/10/01 13:00)

地区大会で使った花器を手にする「鹿女子ガールズ」。左から徳留由佳さん、中村英理郁さん、小原智利さん＝鹿児島市玉里町の鹿児島女子高校

鹿児島女子高校（玉里町）の生徒３人が、日本最大といわれる高校華道コンクール「Ｉｋｅｎｏｂｏ花の甲子園２０１８」の九州沖縄地区南大会で初優勝した。「明治１５０年」をテーマにした作品が高い評価を受け、３人は「自分たちが一番驚いた。楽しんで生けたのが良かったのかも」と喜ぶ。１１月に京都である全国大会に出場する。南大会は９月に熊本市であり、熊本、鹿児島両県から１０校が参加。３人１チームで、各チームが持参した１種類の花材と、主催者から当日渡される１５種類を使って表現し、総合点を競った。同高からは華道池坊部の部長中村英理郁（えりか）さん＝商業科３年、副部長の徳留由佳さん＝情報会計科３年、小原智利（ちえり）さん＝同２年＝が「鹿女子ガールズ」の名で出場。島津家の旧玉里邸跡に校舎があることから、明治１５０年をテーマに選んだ。