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鹿児島女子高生３人、花の甲子園へ　九州沖縄地区南大会で初Ｖ

(2018/10/01 13:00)
地区大会で使った花器を手にする「鹿女子ガールズ」。左から徳留由佳さん、中村英理郁さん、小原智利さん＝鹿児島市玉里町の鹿児島女子高校
　鹿児島女子高校（玉里町）の生徒３人が、日本最大といわれる高校華道コンクール「Ｉｋｅｎｏｂｏ花の甲子園２０１８」の九州沖縄地区南大会で初優勝した。「明治１５０年」をテーマにした作品が高い評価を受け、３人は「自分たちが一番驚いた。楽しんで生けたのが良かったのかも」と喜ぶ。１１月に京都である全国大会に出場する。
　南大会は９月に熊本市であり、熊本、鹿児島両県から１０校が参加。３人１チームで、各チームが持参した１種類の花材と、主催者から当日渡される１５種類を使って表現し、総合点を競った。
　同高からは華道池坊部の部長中村英理郁（えりか）さん＝商業科３年、副部長の徳留由佳さん＝情報会計科３年、小原智利（ちえり）さん＝同２年＝が「鹿女子ガールズ」の名で出場。島津家の旧玉里邸跡に校舎があることから、明治１５０年をテーマに選んだ。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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