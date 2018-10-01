レスリング新井（鹿屋中央高卒）優勝 福井国体

(2018/10/01 17:48)

第７３回国民体育大会（福井国体）は１日、各地であり、レスリング成年男子５７キロ級の新井陸人（日体大、鹿屋中央高卒）が決勝で熊本県の荒木大貴（専修大）を９－２で下し、初優勝を果たした。

今大会鹿児島県勢の優勝は三つ目。