自治会の事務や運営支援 負担減へ　曽於市が相談窓口

(2018/10/01 22:10)

曽於市役所に設けられた「自治会そうだん窓口」

曽於市は１日、市役所末吉本庁と財部、大隅の両支所に「自治会そうだん窓口」を設置した。市職員ＯＢらに委嘱した集落支援員が常駐し、高齢化で負担感が増している事務作業や運営の支援に当たる。曽於市内には４７６の自治会があり、約１万３０００戸が加入している。ただ、高齢化率５０％以上の自治会が半数を超えている上、１０戸未満の極小自治会も少なくない。このため、同じ人が役員を続けざるを得なかったり、十分な活動が難しくなったりしており、自治会が解散したケースもあるという。市は昨夏に「運営の手引き」「加入促進マニュアル」を作成したが、特に負担感の強い事務作業への支援が必要と判断した。