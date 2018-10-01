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自治会の事務や運営支援 負担減へ　曽於市が相談窓口

(2018/10/01 22:10)
曽於市役所に設けられた「自治会そうだん窓口」
　曽於市は１日、市役所末吉本庁と財部、大隅の両支所に「自治会そうだん窓口」を設置した。市職員ＯＢらに委嘱した集落支援員が常駐し、高齢化で負担感が増している事務作業や運営の支援に当たる。
　曽於市内には４７６の自治会があり、約１万３０００戸が加入している。ただ、高齢化率５０％以上の自治会が半数を超えている上、１０戸未満の極小自治会も少なくない。
　このため、同じ人が役員を続けざるを得なかったり、十分な活動が難しくなったりしており、自治会が解散したケースもあるという。市は昨夏に「運営の手引き」「加入促進マニュアル」を作成したが、特に負担感の強い事務作業への支援が必要と判断した。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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