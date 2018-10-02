成年後見センター業務開始 鹿児島市、県内４例目

(2018/10/02 06:30)

鹿児島市成年後見センターが１日、山下町のかごしま市民福祉プラザ４階で業務を始めた。認知症や知的、精神障害者ら判断能力が不十分な人たちの預貯金管理や、福祉サービスの利用手続きなどをサポートする「成年後見制度」の周知、相談業務に当たる。

市が市社会福祉協議会に委託。自治体が設置に関わるのは薩摩川内、霧島、鹿屋に次ぎ県内で４例目となる。

開所は平日午前８時半～午後５時１５分。電話相談＝０９９（２１０）７０７３＝は随時応じるが、来所相談は月、水、金曜日のみ。