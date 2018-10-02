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成年後見センター業務開始　鹿児島市、県内４例目

(2018/10/02 06:30)
　鹿児島市成年後見センターが１日、山下町のかごしま市民福祉プラザ４階で業務を始めた。認知症や知的、精神障害者ら判断能力が不十分な人たちの預貯金管理や、福祉サービスの利用手続きなどをサポートする「成年後見制度」の周知、相談業務に当たる。
　市が市社会福祉協議会に委託。自治体が設置に関わるのは薩摩川内、霧島、鹿屋に次ぎ県内で４例目となる。
　開所は平日午前８時半～午後５時１５分。電話相談＝０９９（２１０）７０７３＝は随時応じるが、来所相談は月、水、金曜日のみ。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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