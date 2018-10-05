副知事に中村氏　女性２人目　厚労省出身　鹿県議会最終本会議

(2018/10/05 06:30)

副知事に選任され、あいさつする中村かおり氏＝県議会

鹿児島県議会は４日、最終本会議を開き、小林洋子副知事（５２）が１０日付で退任し、後任に厚生労働省官房付の中村かおり氏（４６）を充てる人事に同意した。任期は１１日から４年間。中村氏は「県勢発展に最善の努力を尽くしたい」と述べた。中村氏は東京都出身。東京大学経済学部を卒業後、１９９４年に旧労働省に入り、厚労省公共職業安定所運営企画室長、内閣府経済社会総合研究所上席主任研究官などを歴任した。小林氏は厚労省に復帰するとみられる。