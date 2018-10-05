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副知事に中村氏　女性２人目　厚労省出身　鹿県議会最終本会議

(2018/10/05 06:30)
副知事に選任され、あいさつする中村かおり氏＝県議会
　鹿児島県議会は４日、最終本会議を開き、小林洋子副知事（５２）が１０日付で退任し、後任に厚生労働省官房付の中村かおり氏（４６）を充てる人事に同意した。任期は１１日から４年間。中村氏は「県勢発展に最善の努力を尽くしたい」と述べた。
　中村氏は東京都出身。東京大学経済学部を卒業後、１９９４年に旧労働省に入り、厚労省公共職業安定所運営企画室長、内閣府経済社会総合研究所上席主任研究官などを歴任した。小林氏は厚労省に復帰するとみられる。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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